Biên phòng tiếp nhận 106 người xuất cảnh trái phép, phát hiện 1 bị can truy nã

(PLO)- Số công dân này đã xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ.

Ngày 4-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 106 công dân xuất cảnh trái phép do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Trong đó có một bị can bị công an Việt Nam truy nã vì tội đánh bạc.

Theo đó, sáng cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tiếp nhận 106 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thạc Long, huyện Đại Tân, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Qua công tác tiếp nhận, điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện trong số 106 công dân trên có bị can Hoàng Đình Hướng, (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang truy nã về tội đánh bạc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã bắt giữ và tiến hành các thủ tục bàn giao bị can Hoàng Đình Hướng cho Công an tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 105 công dân còn lại, đơn vị đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và trả về địa phương theo quy định.

LÊ ĐỒNG