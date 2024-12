Biệt thự, nhà phố Long An đua nhau mở bán cuối năm 18/12/2024 11:04

(PLO)- Các chuyên gia dự báo thời gian tới biệt thự, nhà phố Long An và Bình Dương sẽ tiếp tục là những khu vực dẫn đầu về nguồn cung và thanh khoản.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh phụ cận phía nam của DKRA Group, nguồn cung nhà phố, biệt thự cuối năm tăng mạnh, giá bán vẫn neo cao.

Nguồn cung và tiêu thụ bật tăng mạnh mẽ

Trong tháng 11, phân khúc nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và các tỉnh phụ cận ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi nguồn cung và sức tiêu thụ có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, nguồn cung mới trên thị trường trong tháng đạt gần 5.200 căn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, nguồn cung biệt thự, nhà phố Long An tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi chiếm tới hơn 85% tỉ trọng nguồn cung mới trên toàn thị trường, bỏ xa Bình Dương (11%) và Đồng Nai (3%). Trong khi đó, TP.HCM vẫn chưa thể bứt phá do những vướng mắc pháp lý kéo dài.

Về sức tiêu thụ, thị trường nhà phố, biệt thự cũng ghi nhận kết quả ấn tượng khi lượng tiêu thụ sơ cấp tháng 11 đạt gần 260 căn, gấp 11,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Các dự án biệt thự, nhà phố Long An chiếm tới 79% tổng lượng tiêu thụ, nhờ lợi thế về hạ tầng kết nối và mức giá mềm hơn so với TP.HCM.

Theo đánh giá của các chuyên gia, diễn biến này cho thấy thị trường đang dần phục hồi sau một thời gian dài trầm lắng. Các chính sách kích cầu từ chủ đầu tư như miễn phí quản lý, tặng gói nội thất và chiết khấu thanh toán nhanh đã phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy thanh khoản.

Giá bán neo cao, thanh khoản phụ thuộc vào khu vực

Mặt bằng giá bán trên thị trường sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh áp lực từ chi phí đầu vào và nhu cầu sở hữu các sản phẩm chất lượng.

Tại TP.HCM, giá bán nhà phố, biệt thự có biên độ dao động lớn với mức cao kỷ lục lên tới 700 tỉ đồng/căn ở một số dự án siêu sang. Trong khi đó, các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương và Đồng Nai ghi nhận mức giá mềm hơn đáng kể. Cụ thể như giá biệt thự, nhà phố Long An từ 2,6 tỉ đồng đến 39,4 tỉ đồng/căn.

Nhà phố, biệt thự Bình Dương có giá mở bán trong tháng 11 từ 2,4 tỉ đồng đến 45,5 tỉ đồng/căn. Đồng Nai có giá từ 2,2 tỉ đồng đến 228,5 tỉ đồng/căn. Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh cũng cho thấy mức giá bán nhà phố, biệt thự ổn định, dao động từ 2,8 tỉ đồng đến 12,5 tỉ đồng/căn.

Chuyên gia của DKRA nhận định mức giá bán hiện tại vẫn neo cao do chi phí đầu vào tăng, từ chi phí đất đai, vật liệu xây dựng đến các khoản thuế, phí. Dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn có sự phân hóa rõ rệt khi tập trung vào các khu vực có hạ tầng kết nối tốt và tiện ích đồng bộ như Long An và Bình Dương.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quốc, Phó giám đốc một sàn giao dịch bất động sản, bổ sung: “Thị trường TP.HCM dù có giá trị cao nhưng đang gặp nhiều khó khăn về nguồn cung mới. Các tỉnh phụ cận như Long An, Đồng Nai đang là điểm sáng khi cung cấp các sản phẩm giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực và có tính thanh khoản tốt hơn.”

Nhìn chung, thị trường nhà phố, biệt thự TP.HCM và các tỉnh phụ cận đang trong giai đoạn phục hồi với nguồn cung tăng trưởng tích cực và sức tiêu thụ cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, ông Quốc nhìn nhận mức giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, đòi hỏi sự cân đối từ cả phía chủ đầu tư và chính sách điều tiết thị trường.