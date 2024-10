Choáng với giá biệt thự 200-700 tỉ đồng/căn tại TP.HCM, Đồng Nai 19/10/2024 17:37

Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận trong quý III-2024 của DKRA Group cho thấy, đối với phân khúc nhà phố, biệt thự, nguồn cung toàn thị trường sơ cấp có 80 dự án với 5.363 căn tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá biệt thự hàng trăm tỉ đồng/căn

Thanh khoản thị trường nhà phố, biệt thự TP.HCM và các tỉnh phụ cận phía Nam khá tốt khi tiêu thụ được 589 căn, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, hơn 70% nguồn cung nhà phố, biệt thự phân bổ ở Đồng Nai và TP.HCM. Cụ thể, Đồng Nai dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) ở phân khúc nhà phố, biệt thự chiếm 42%. Giá bán nhà phố, biệt thự ở Đồng Nai thấp nhất khoảng 2,2 tỉ đồng/căn, giá biệt thự mở bán cao nhất hơn 228 tỉ đồng/căn.

Nguồn cung nhà phố, biệt thự TP.HCM mở bán quý III đứng thứ hai, chiếm hơn 32% thị trường. Giá biệt thự sơ cấp mở bán ở TP.HCM cao nhất lên tới 700 tỉ đồng/căn. Giá nhà phố TP.HCM thấp nhất là 5,3 tỉ đồng/căn. Theo giới bất động sản, giá biệt thự “khủng” hơn 700 tỉ đồng/căn là sản phẩm được chào hàng ở dạng sản phẩm dinh thự chỉ có khoảng hơn 100 căn tại dự án dành cho giới siêu giàu ở TP Thủ Đức.

Phối cảnh dự án các biệt thự cao cấp có giá 700 tỉ đồng/căn. Ảnh: Internet

Các dinh thự đắt đỏ tại TP Thủ Đức có diện tích lớn, trên dưới 1.200 m2, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Các dinh thự bàn giao có nội thất cao cấp, hầm rượu và nhiều tiện ích, dịch vụ xa hoa khác. Số lượng hạn chế, được thiết kế tầm quốc tế nên giá biệt thự trở nên đắt đỏ.

Bình Dương chiếm 12,6% nguồn cung nhà phố, biệt thự mở bán trong quý III, giá biệt thự bán cao nhất là 45,5 tỉ đồng/căn, giá thấp nhất là 2,4 tỉ đồng/căn. Tiếp đến, giá bán nhà phố, biệt thự tại Long An có mức cao nhất là 39,4 tỉ đồng/căn, thấp nhất là 2,6 tỉ đồng/căn. Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất là 12,5 tỉ đồng, thấp nhất là 4,6 tỉ đồng. Giá bán nhà phố, biệt thự Tây Ninh từ 2,8 – 8,5 tỉ đồng/căn.

Nguồn cung quý IV tăng nhẹ

Dự báo nguồn cung mới trong quý IV-2024, các chuyên gia DKRA dự báo nhà phố, biệt thự mở bán sẽ tăng nhẹ so với quý trước, đạt khoảng 550 - 650 căn và tập trung chủ yếu ở các địa phương quen thuộc như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Thanh khoản thị trường quý cuối năm nay vẫn được dự báo đạt nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch phân bổ chủ yếu ở nhóm dự án đảm bảo tiến độ xây dựng, an toàn pháp lý. Mặt bằng giá sơ cấp nhà phố, biệt thự thị trường phía Nam có thể tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm do ảnh hưởng của các loại chi phí đầu vào.

Dự báo giao dịch nhà phố, biệt thự tại thị trường phía Nam phân bổ chủ yếu ở nhóm dự án đảm bảo tiến độ xây dựng, an toàn pháp lý. Ảnh: QH

"Bên cạnh đó, các chính sách kích cầu được chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm tăng thanh khoản. Dự báo kinh tế tăng trưởng tích cực, hệ thống pháp lý hoàn thiện, lãi suất vay mua bất động sản ở mức thấp… là các yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường trong thời gian tới" - chuyên gia DKRA đánh giá.