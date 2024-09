Ngày 16-9, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh vừa ghi nhận, biểu dương mô hình đổi gạo lấy vũ khí và đợt cao điểm 55 ngày đêm số hóa hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Theo đó, ngày 19-6-2023, Công an huyện Ea H'leo triển khai mô hình điểm đổi lương thực lấy vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sau đó, công an các xã đã tuyên truyền pháp luật, vừa vận động bà con tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để được hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm.

Đến nay, tại địa bàn huyện Ea H'leo đã thu hồi được 763 khẩu súng các loại; 35 linh kiện súng tự chế; 69 viên đạn quân dụng; 13 viên đạn thể thao; 26 viên đạn tự chế; 14 quả lựu đạn, đầu đạn các loại; 200 gram thuốc nổ; 6,5 kg đạn chì; một máy dò kim loại; 65 vũ khí thô sơ…

Trên cơ sở triển khai từ huyện Ea H'leo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo nhân rộng, triển khai thực hiện cách làm trên tại tất cả công an các huyện, thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột.

Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động, thu hồi được 3.334 khẩu súng các loại; 4.188 viên đạn; 55 lựu đạn; 5,2kg thuốc nổ; 43 kíp nổ; 286 công cụ hỗ trợ; 645 vũ khí thô sơ; 155 linh kiện vũ khí; 7,17kg pháo; 270 quả pháo; 56 ống pháo...

Với triển khai mô hình hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân…

Đặc biệt, ngày 10-6 vừa qua, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tổng kiểm tra, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

“Việc triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình trên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương…” – trích công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hoàn thành xuất sắc 55 ngày đêm thực hiện số hóa

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ sau gần hai tháng triển khai thực hiện, đến ngày 22-3, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm 55 ngày đêm số hóa hồ sơ nghiệp vụ lưu trữ, quét vào cơ sở dữ liệu điện tử 100% hồ sơ nghiệp vụ, vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, về đích trước 9 ngày so với mục tiêu kế hoạch cao điểm đề ra của Công an tỉnh và hoàn thành trước 1,5 năm so với lộ trình của Bộ Công an.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao triển khai nhân rộng giải pháp, sáng kiến, cách làm hay đến các đơn vị, địa phương để ứng dụng, thực hiện.

Công an các tỉnh Kom Tum, Phú Yên, An Giang... đã có công văn gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk xin trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nhiều tập thể, cá nhân được các lãnh đạo các cấp biểu dương khen thưởng.