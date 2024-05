Bình Định: Bất an với đoàn xe ben chở vật liệu thi công cao tốc

Trao đổi với PLO, ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, cho biết sở đã thành lập tổ công tác kiểm tra tình trạng xe ben chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc-Nam gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh này.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra, ghi hình ảnh, xử lý phạt nguội; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên.

Hơn một năm nay, người dân xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định phải chịu cảnh sống chung với bụi, tiếng ồn do các đoàn xe ben chở vật liệu xây dựng gây ra.

Theo quan sát của PV, trên con đường gần 3 km từ xã Ân Tường Đông đi xã Ân Phong, hàng chục xe ben chở vật liệu thường xuyên tung bụi mù mịt.

Theo phản ánh của nhiều người dân, hơn một năm nay, hàng ngày các đoàn xe ben nối đuôi nhau chở vật liệu xây dựng cày nát nhiều con đường, gây mất an toàn giao thông ở huyện Hoài Ân- địa phương có 19 km cao tốc Bắc- Nam đi qua.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, có nhà ven đường, bức xúc: “Hơn một năm nay, đoàn xe hung thần này hoành hành suốt ngày đêm; chúng tôi liên tục bị tra tấn bởi tiếng ồn, bụi từ đất đá".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, cho biết hơn một năm nay, lực lượng chức năng liên tục xử lý các xe chở vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc-Nam chở quá khổ, không che chắn, gây bụi, mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện này. Cơ quan chức năng huyện Hoài Ân đã xử lý 94 lượt xe ben chở vật liệu vi phạm.

Tình trạng trên cũng xảy ra tương tự ở huyện Tây Sơn. Quá bức xúc trước tình trạng các đoàn xe chở vật liệu xây dựng lấn đường dân sinh, gây nguy hiểm cho người đi đường, người dân nhiều lần chặn các đoàn xe này để phản đối.

Cuối tháng 4-2024, nhiều người dân ở xã Tây Bình, huyên Tây Sơn chặn các xe ben của một doanh nghiệp chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam.

Theo phản ánh của nhiều người dân xã Tây Bình, từ cuối năm 2023 đến nay, đoàn xe ben hàng chục chiếc chở vật liệu cày nát đường dân sinh.

“Trên đường dân sinh này có nhiều học sinh đi học mỗi ngày. Trước đây, họ lấy lý do đường công vụ chưa xong nên mượn tạm đi, giờ có đường công vụ rồi các đoàn xe ben vẫn chạy, phá nát"- ông Nguyễn Minh, ngụ xã Tây Bình bức xúc nói.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT tỉnh Bình Định, tình trạng xe ben chở vật liệu xây dựng băm nát đường giao thông, gây bất an cho người dân ở địa phương này kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý bảo trì đường bộ ghi nhận tình trạng xe trọng tải lớn chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam qua các huyện Hoài Ân, Tây Sơn, các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn… lưu thông với tần suất cao, cường độ lớn, gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Cùng với đó, trong quá trình vận chuyển vật liệu, các phương tiện này làm rơi vãi xuống mặt đường, gây mất vệ sinh, làm hư hỏng mặt đường…

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Hoài Ân xác nhận có tình trạng xe chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam gây ra nhiều bất cập.

“Chúng tôi đã cho kiểm tra, mời các đơn vị liên quan làm việc, ký cam kết thực hiện việc vận chuyển đúng quy định. Huyện đã đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt trạm cân để đo tải trọng, đồng thời giám sát tốc độ”- ông Phong thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, trước phản ánh của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tây Bình kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp. Chính quyền địa phương yêu cầu các doanh nghiệp này phải cho xe di chuyển bằng đường công vụ, đảm bảo các quy định trong chuyên chở vật liệu xây dựng…

Thông tin thêm với PLO, ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, cho biết hiện Thanh tra sở đang tăng cường kiểm tra, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý.

"Theo quy định, chủ đầu tư, các nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục hư hỏng, hoàn trả hiện trạng của đường giao thông. Sở GTVT đã báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh để phối hợp xử lý"- ông Tuấn nói.

Yêu cầu các chủ đầu tư có giải pháp khắc phục

Theo Ban quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT tỉnh Bình Định, trên các đường tỉnh 629, 630, 634, 636, 638 và quốc lộ 19, lượng xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu thi công cao tốc Bắc-Nam, các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam lưu thông với mật độ lớn, gây mất an toàn giao thông.

Tình trạng trên khiến nhiều công trình giao thông xuống cấp, hư hỏng nặng nề. Ban Ban quản lý bảo trì đường bộ đề nghị Sở GTVT làm việc với các đơn vị liên quan, yêu cầu các chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 khắc phục tình trạng trên.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, ban đã đề nghị các đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 bổ sung đầy đủ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt với các đường tỉnh, đường huyện có xe phục vụ thi công cao tốc. Đồng thời, các chủ đầu tư phải chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.