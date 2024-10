Bình Định: Giải ngân đầu tư công cao nhờ gắn với trách nhiệm 23/10/2024 17:59

Trao đổi với PV, ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định, nói tỉnh này xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024.

"Vốn đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Chính vì thế, tỉnh Bình Định xác định giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội"- ông Nghi nói.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định đã hoàn thành. Ảnh: THANH THẮNG

Bốn bài học kinh nghiệm về giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở KH- ĐT Bình Định, đến hết tháng 9, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do địa phương quản lý 5.737 tỉ đồng, tương đương 73% so với kế hoạch Thủ tướng giao, 60% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao, cao hơn mức bình quân cả nước gần 43%.

Nhờ đó, Bình Định nằm trong tốp đầu các địa phương cả nước về giải ngân đầu tư công.

Theo ông Lê Hoàng Nghi, kết quả trên là hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Định. Qua đó, có bốn bài học kinh nghiệm lớn về giải ngân vốn đầu tư công.

Đó là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giao kế hoạch đầu tư công từ cuối năm trước, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh phân giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Thứ hai, tạo sự chủ động, linh hoạt gắn liền với trách nhiệm của từng chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong giải ngân đầu tư công. Tiếp đến, chính quyền đồng hành cùng các chủ đầu tư trong công tác thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Thứ tư, phải kiên quyết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp vì các nguyên nhân chủ quan.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nói tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024 phấn đấu tăng thu từ nguồn sử dụng đất để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua. Tỉnh cương quyết điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án giao đầu năm nhưng chưa hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự án có tỉ lệ giải ngân chưa đạt.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh xác định bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng. Cán bộ lãnh đạo bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời những bất cập phát sinh; nghiên cứu, có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm thực hiện; đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án đường kết nối đường ven biển khánh thành hồi tháng 8-2024. Ảnh: LT

Theo ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định, những tháng còn lại năm 2024, các chủ đầu tư chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục, sớm khởi công các dự án, công trình đã được HĐND các cấp thông qua.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm thực hiện. Đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa, tác động đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, đẩy nhanh công tác thẩm định chuyên ngành đối với các dự án khởi công mới và các dự án điều chỉnh, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ.