Bình Dương: 1 bị can truy nã ra đầu thú

(PLO)- Trong thời gian chờ chấp hành án, người đàn ông đã bỏ trốn buộc cơ quan công an phải truy nã.

Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa vận động Lê Thế Anh (sinh năm 1985, HKTT tại Tiền Giang) ra đầu thú sau thời gian trốn thi hành án phạt tù.

Tháng 4-2022, Thế Anh bị TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phạt 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Trong thời gian chờ chấp hành án thì người này bỏ trốn, bị Phòng Cảnh sát thi hành án (Công an tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định truy nã.

Sau đó, tổ truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã nhiều lần vận động, kêu gọi Thế Anh ra đầu thú.

Theo cơ quan công an, năm 2021 Thế Anh đậu xe trên vỉa hè thì bị lực lượng công an phường Hiệp Thành đến lập biên bản xử lý.

Lúc này, Thế Anh không chấp hành và lái xe bỏ đi. Ngay lập tức, lực lượng công an phường đã khống chế đưa Thế Anh về trụ sở để xử lý. Công an TP Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Anh vì hành vi chống người thi hành công vụ.

LÊ ÁNH