Bình Dương: 1 phụ nữ chết thảm giữa đường, nghi vấn bị sát hại 18/04/2024 08:58

Ngày 18-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An đang khẩn trương điều tra vụ việc một phụ nữ nghi bị chết ngay giữa đường, người có vết thương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nghi án giết người. Ảnh: LA

Theo một số người dân, đêm 17-4, họ phát hiện bà PNL (52 tuổi) ngồi gục giữa đường số 9 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.

Khi đến kiểm tra thì phát hiện người này bị thương, chảy rất nhiều máu và đã tử vong. Gần đó người dân còn phát hiện có chiếc xe máy bị ngã, nghi là của nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân, bà L đã ly hôn và đang sống cùng con trai tại một chung cư ở TP Dĩ An.

Đêm 17-4, bà L đến khu vực trên để gặp một người đàn ông, sau đó thì xảy ra vụ việc.