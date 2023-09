Bình Dương: Bắt đối tượng truy nã bỏ trốn khi tại ngoại trị bệnh

(PLO)- Để trốn sự truy bắt của lực lượng công an, Hổ liên tục thay đổi chỗ ở và làm nhiều nghề khác nhau.

Ngày 10-9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Bình bắt giữ Lâm Hoàng Phi Hổ (sinh năm 1974, HKTT tại Cần Thơ) theo quyết định truy nã của Công an TP Dĩ An cách đây 1 năm.

Hổ bị Công an TP Dĩ An truy nã về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam thì Hổ bị bệnh. Lúc này, cơ quan điều tra đã cho Hổ tại ngoại để điều trị bệnh và tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng thời gian được tại ngoại, Hổ đã bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn, Hổ liên tục thay đổi chỗ ở và làm nhiều nghề khác nhau. Đến ngày 9-9, phát hiện Hổ đang trốn ở một phòng trọ ở phường An Bình, lực lượng công an đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Hổ liên tục nói rằng lực lượng công an bắt nhầm người. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người này chính là Hổ đang bị truy nã. Sau đó, Hổ cũng phải thừa nhận.

Theo hồ sơ, Hổ đăng lên mạng xã hội quảng cáo mình làm được các loại hồ sơ giấy tờ. Sau khi có người đặt mua, Hổ lấy hình ảnh và thông tin của khách hàng rồi đưa lại cho một người khác để làm giả. Hổ lấy tiền công 100- 150.000 đồng/bộ.

LÊ ÁNH