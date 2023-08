Truy nã đặc biệt bị can trong vụ án giết người ở Bình Tân

(PLO)- Sau khi đánh nạn nhân thương tích 86%, Hiền bỏ trốn nhiều nơi và hiện đang bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM truy nã.

Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt với Dương Văn Hiền (còn gọi là Hậu; 29 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội giết người.

Dương Văn Hiền, Trần Việt Đan (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và Đỗ Văn Trúc (46 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B) đã đánh hội đồng anh LTH (26 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) khiến nạn nhân bị thương tật 86%.

Sau khi cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm với Đan và Hiền, đến ngày 21-8, Đan đã đến Công an xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, trình diện và bị tạm giữ.

Theo điều tra, ngày 12-1-2022, Đan đứng xem đánh bài thì bị anh H chửi tại hẻm đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân. Khuya hai hôm sau, Đan và Hiền ngồi nhậu trước căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, thì thấy Trúc đi ngang qua nên gọi vào nhậu.

Trong lúc nhậu, Đan kể cho Trúc nghe việc bị H chửi khi xem đánh bài. Sẵn hơi men, Trúc đi tìm H và gọi Đan và Hiền đến rồi dùng chân, tay và gậy gỗ đánh vào đầu người này.

Đến ngày 25-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ. Trúc cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội giết người.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, yêu cầu Hiền ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Người nào thuê Hiền làm việc, cho ở hoặc biết rõ nơi ở của người này mà không tố giác với Cơ quan Công an thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm hoặc tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 389 và Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Bất kỳ người nào khi phát hiện đối tượng truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin có liên quan đến đối tượng truy nã cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM; địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường cầu Kho, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 0693187200 (gặp Điều tra viên Trần Văn Thái).

NGUYỄN TÂN