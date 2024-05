Nữ giám đốc ở Bình Dương bị truy nã đặc biệt 27/05/2024 17:29

(PLO)- Nữ giám đốc vay tiền của nhiều người rồi ôm tiền ‘cao chạy xa bay’, công an đang truy nã đặc biệt.

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Kim Loan (60 tuổi, HKTT tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan đang bị truy nã đặc biệt. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Loan là giám đốc một công ty chuyên mua, bán hàng nông sản.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Loan đã ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua hàng nông sản. Đồng thời, vay tiền của bảy cá nhân với tổng số tiền 5,1 tỉ đồng.

Để đối tác và chủ nợ không nghi ngờ, Loan đã chia tiền lợi nhuận, tiền cảm ơn cho các bị hại là hơn 600 triệu đồng.

Sau đó, Loan đã dọn máy móc, thiết bị khỏi xưởng bỏ trốn và chiếm đoạt của bảy bị hại số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 25-4, Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Loan để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Nguyễn Thị Kim Loan đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Các cơ quan có thẩm quyền, người dân sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Kim Loan phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: 681 Cách mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc điện thoại 0693.509.266 hoặc 0972.242.224 gặp điều tra viên Hoàng Lâm Duy để phối hợp xử lý.