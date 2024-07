Công an truy nã một phó trưởng phòng tín dụng của ngân hàng 11/07/2024 17:46

Ngày 11-7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã bị can Trần Quốc Việt (42 tuổi, trú trên địa bàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Việt là Phó trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng, chi nhánh Tràng An (quận Ba Đình, Hà Nội). Tuy không được giao nhiệm vụ thu tiền của khách nhưng Việt đã gặp riêng khách hàng (gửi tiết kiệm tại ngân hàng) để nhận tiền.

Chân dung Trần Quốc Việt - phó trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng bị công an truy nã. Ảnh CA

Việt còn lấy lí do là lãnh đạo ngân hàng đi vắng nên chưa ký được sổ tiết kiệm cho khách. Khi bị khách hàng nhiều lần thúc giục thì Việt đều viết giấy, nêu lý do để không đưa được sổ tiết kiệm cho khách.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tới nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Quốc Việt.

Công an đề nghị, nếu phát hiện Trần Quốc Việt ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (SĐT 0989.096.169), cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.