Bình Dương: Truy tìm người đàn ông mở xưởng chế tạo súng 30/06/2024 13:03

Ngày 30-6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) vừa ra phát đi thông báo truy tìm Lềnh Chi Và (tên gọi khác là Hòa, 40 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra vì liên quan đến vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an truy tìm Lềnh Chi Và vì liên quan đến chế tạo súng trái phép. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Lềnh Chi Và là người đã thuê đất, mở xưởng cơ khí để chế tạo, gia công các bộ phận, linh kiện của súng, sau đó lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh để bán.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 người ở nhiều tỉnh, thành về các tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, có căn cứ xác định Lềnh Chi Và là “đầu nậu” chuyên chế tạo súng.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) thông báo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin về Lềnh Chi Và đang ở đâu vui lòng thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương địa chỉ số 681, CMT8 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Bá Tuyến, SĐT: 0967.316.737 để phối hợp xử lý.