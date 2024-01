Truy nã thanh niên cầm ghế inox rượt đánh người ở quận 10

(PLO)- Công an truy nã nam thanh niên cầm hung khí nguy hiểm là chiếc ghế inox đuổi đánh người đàn ông gây thương tích 8%.

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT, Công an quận 10, TP.HCM ra Quyết định truy nã với Nguyễn Văn Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông NVT.

Theo điều tra, ngày 12-5-2023, trước số 816 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10), do mâu thuẫn, Hạnh đã dùng ghế inox tấn công, truy đuổi ông T.

Công an ra quyết định truy nã với Hạnh về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: HT

Vụ việc khiến ông T bị thương. Công an quận 10 đã ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của ông T là 8%.

Cơ quan xét thấy bị can Hạnh đã dùng hung khí nguy hiểm là ghế inox, truy đuổi đánh nạn nhân gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu cho xã hội nên khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, Hạnh sau đó rời khỏi nơi ở, đi đâu không rõ nên Công an quận 10 đã ra quyết định truy nã. Cơ quan CSĐT, Công an quận 10 yêu cầu Hạnh ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an quận 10, bất kỳ người nào khi phát hiện đối tượng truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất hoặc cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho Cơ quan CSĐT, Công an Quận 10. Địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM. Điện thoại: 0932703500 (gặp cán bộ Nguyễn Trung Hiếu).

