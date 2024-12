Công an TP.HCM truy nã Trần Thành Toại 05/12/2024 15:29

(PLO)- Bất kỳ ai cũng có quyền bắt, dẫn giải Trần Thành Toại tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND phường nơi gần nhất.

Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Tăng Khải Văn và đồng phạm thực hiện, phát hiện hồi tháng 4-2024.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với Trần Thành Toại (54 tuổi, ngụ tại Chung cư An Lộc, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội tổ chức đánh bạc.

Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã với Toại về tội tổ chức đánh bạc. Ảnh: HT

Theo điều tra, khi khám phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Tăng Khải Văn và đồng phạm thực hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện Toại đã lấy tài khoản từ "tổng", chia thành các "trang con" rồi giao cho các "đầu dưới" phục vụ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Ngày 28-11, PC02 đã khởi tố Toại về tội tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, người này hiện ở đâu không rõ.

Cơ quan điều tra phát thông báo yêu cầu Toại đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Bất kỳ ai cũng có quyền bắt, dẫn giải người bị truy nã tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND phường nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, số điện thoại 0795.537.979.