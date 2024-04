Truy nã 1 bị can đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc 11/04/2024 11:43

(PLO)- Công an thị xã La Gi, Bình Thuận truy nã bị can đặc biệt nguy hiểm do đã dùng hung khí tấn công gây thương tật cho nạn nhân 48% rồi bỏ trốn.