(PLO)- Công an huyện Ea H’leo truy nã 4 bị can đã gây ra các vụ cố ý gây thương tích, sử dụng tài liệu giả…để xử lý theo quy định.

Ngày 1-1, thông tin từ Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã bốn bị can về các tội cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Một trong bốn bị can bị truy nã. Ảnh: C.A

Theo đó, Công an huyện Ea H’leo truy nã Võ Văn Nhì (76 tuổi, ngụ xã Ea Khal) và Nguyễn Thanh Lương Thế (31 tuổi, ngụ xã Ia Blứ, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Quang Tân (32 tuổi, ngụ xã Ea H’leo) bị truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị can Nguyễn Văn Thân (ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, bị can Nhì bỏ trốn từ năm 1993, bị can Tân bỏ trốn năm 2019, bị can Thế bỏ trốn năm 2020, bị can Thân bỏ trốn năm 2022.

Công an huyện Ea H’leo thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bốn bị can trên đến cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Khi phát hiện các bị can, người dân cũng có thể báo ngay cho Công an huyện Ea H’leo qua số điện thoại 0976473333.

