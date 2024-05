Công an leo mái nhà khống chế đối tượng trốn truy nã nguy hiểm 21/05/2024 16:18

Ngày 21-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang vừa hoàn thiện các thủ tục chuyển đối tượng Ngô Văn Đô cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Ngô Văn Đô (55 tuổi, ngụ TP Bắc Giang) là đối tượng 18 năm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng trốn truy nã 18 năm Ngô Văn Đô. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP Bắc Giang phát hiện tại một ngôi nhà ở phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, thường xuyên ở trong nhà, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, Công an TP Bắc Giang xác định người đàn ông này là Ngô Văn Đô, đối tượng đang bị Công an Hà Nội truy nã.

Xác định đối tượng có thể có vũ khí nóng nên Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an Hà Nội và công an phường Mỹ Độ lên kế hoạch bắt giữ với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ.

Hồi 13h30 ngày 18-5, tổ công tác công an hai địa phương đồng thời triển khai các mũi vây bắt đối tượng Ngô Văn Đô.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng Ngô Văn Đô trên mái nhà. Ảnh CA

Thấy bóng dáng công an, Đô leo lên mái nhà hòng tẩu thoát nhưng đã bị các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác vượt tường, trèo lên mái nhà khống chế.

Tại cơ quan Công an, Ngô Văn Đô khai nhận, khoảng năm 2005, Đô quen biết với Nguyễn Tiến Dân (50 tuổi, ngụ TP Bắc Giang). Sau đó, Đô đã dùng xe ô tô chở Dân đi lại, phục vụ công việc. Sau đó, Đô biết Dân bị Công an Hà Nội bắt vì có liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy nên bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian trốn truy nã, Đô đi nhiều và mang nhiều tên, tuổi khác nhau để tránh bị phát hiện bắt giữ.

Khoảng ngày 10-5 vừa qua, Đô bắt xe khách về ở nhà mẹ đẻ tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang sau đó bị bắt.