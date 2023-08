Công an TP.HCM đảm bảo ANTT trong dịp Lễ 2-9

(PLO)- Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch công tác; đảm bảo ANTT trong dịp Lễ 2-9.

Sáng 29-8, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 8-2023, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, trong tháng 8-2023, công an đã điều tra, khám phá 329 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 551 người; phát hiện, đấu tranh 134 vụ, 122 cá nhân và 16 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; triệt phá 209 vụ, 514 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ trên 68,814 kg ma túy các loại; 2 khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan...

Bên cạnh đó, CATP cũng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp quản lý nhà nước về ANTT; đã kiểm tra, xử lý 40 vụ, 56 người có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an đã vận động người dân giao nộp, thu hồi bốn khẩu súng, 12 viên đạn các loại…; phối hợp kiểm tra, đề xuất xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh không phép, “biến tướng”, không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC, gây mất ANTT, để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh.

Công an TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, lộ trình nâng cao tỉ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an; đến nay, đã triển khai đầy đủ 124/124 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, CATP đã triển khai Kế hoạch về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và Kế hoạch về tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm xử lý nghiêm các nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông và đảm bảo tình hình TTATGT trong những tháng cuối năm.

Qua đó đã kiểm tra, xử lý 56.511 trường hợp vi phạm; trong đó, xử lý 10.929 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 275 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Về công tác PCCC, đã kịp thời điều động 56 đội hình (gồm 176 lượt phương tiện và 1.029 lượt CBCS) trực tiếp xử lý 12 vụ cháy, 19 vụ tai nạn, sự cố; cứu được 4 người, tìm được 9 thi thể nạn nhân.

CATP cũng duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cảnh giác người dân trước các âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã tổ chức 2.369 cuộc họp tuyên truyền với trên 34.500 lượt người dự; phát hành trên 38.000 tờ tài liệu, phát loa lưu động được trên 1.200 lượt…

Qua đó, người dân cung cấp 840 tin có giá trị liên quan công tác Công an; phối hợp với Công an bắt 168 vụ, 189 đối tượng. Lực lượng Bảo vệ dân phố tổ chức 20.911 lượt tuần tra, cung cấp 299 tin có liên quan về ANTT, phối hợp Công an giải quyết 154 vụ về ANTT.

Ngoài ra, CATP duy trì sử dụng 47 trang, nhóm mạng xã hội đăng tải khoảng 1.296 bài viết, video tuyên truyền, phản bác quan điểm thù địch, tuyên truyền định hướng dư luận, lan tỏa những thông tin chính thống; khuyến cáo người dân cảnh giác, không lan truyền thông tin sai sự thật.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch công tác; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các quyết sách đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, lễ hội, các đoàn lãnh đạo Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn Thành phố; đặc biệt là đảm bảo ANTT trong dịp Lễ 2-9.

Đồng thời, Công an TP tập trung các giải pháp kéo giảm các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là tội phạm đường phố, tội phạm băng nhóm, đòi nợ thuê…

Duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện xử lý từ sớm các vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh điều tra, triệt phá các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm về môi trường.

NGUYỄN TÂN