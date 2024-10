Bình Dương: Công an bắt nhiều người đang trốn truy nã 06/10/2024 13:24

(PLO)- Hàng loạt bị can đang trốn truy nã tại nhiều đại phương đã bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 6-10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vừa bàn giao các bị can bị truy nã cho công an các địa phương để xử lý theo quy định.



Phạm Văn Bến đang trốn truy nã thì bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, sau thời gian truy bắt, Tổ truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Văn Bến (42 tuổi, HKTT tại Tây Ninh) đang trốn và làm việc tại một khu công nghiệp thuộc huyện Gò Dầu (Tây Ninh) nên đã bí mật theo dõi.

Khi thời cơ đến, các trinh sát đã nhanh chóng ập vào bắt giữ. Bến bị Công an TP Bến Cát truy nã về hành vi Làm giả tài liệu của tổ chức.

Theo hồ sơ, năm 2023 một người đàn ông đang lái xe chở rác thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nên đã kiểm tra hành chính.

Trần Thanh Tùng bị truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện người đàn ông này sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm giả. Sau quá trình điều tra, Công an TP Bến Cát đã phát hiện Bến là người bán giấy chứng nhận đăng kiểm giả nên đã khởi tố và ra quyết định truy nã.

Bên cạnh đó, phòng Cảnh sát hình sự còn bắt giữ Huỳnh Văn Rớt (32 tuổi) bị công an TP Tân Uyên truy nã về hành vi đánh bạc.

Bắt giữ Trần Thanh Tùng (33 tuổi) bị công an TP Thủ Dầu Một truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.