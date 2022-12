Bình Dương: Công an thị xã Tân Uyên trấn áp mạnh tội phạm

(PLO)- Là một địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự nhưng Công an thị xã Tân Uyên rất quyết tâm đẩy lùi tội phạm.

Thị xã Tân Uyên có hai khu, ba cụm công nghiệp thu hút hàng trăm ngàn người từ các địa phương khác đến sinh sống và làm ăn. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của địa phương nhưng cũng đặt ra áp lực lớn đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Trực 100% quân số

Những ngày cuối năm 2022, có mặt tại Công an phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên) mới chứng kiến hết không khí làm việc tất bật của cán bộ, chiến sĩ ở địa phương này.

Quân số ít, công việc nhiều, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực tập trung hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Đại úy Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Công an phường Phú Chánh, cho biết theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, cán bộ, chiến sĩ công an phường trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ của đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và đảm bảo giữ gìn tình hình ANTT tại địa phương trong dịp cuối năm.

“Công việc tại địa phương rất nhiều, cán bộ, chiến sĩ ăn ngủ tại đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Đại úy Cúc cho biết.

Theo ghi nhận, phường Phú Chánh là một trong những địa phương luôn đảm bảo tình hình ANTT. Lực lượng công an phường tuần tra 24/24 giờ để giữ gìn ANTT, đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT.

Mới đây, tổ tuần tra thuộc Công an phường Phú Chánh phát hiện Lê Hữu Luận (19 tuổi, quê Kiên Giang) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bắt giữ, Luận chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Khai thác nhanh, Luận khai nhận đi giao ma túy cho An - người này đang ở trọ tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Tiếp đó, Công an phường Phú Chánh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy và Công an phường Hòa Phú bắt giữ An.

Thời điểm bắt giữ, công an còn phát hiện và bắt giữ Sắc đang ở cùng An, người này đang cất giấu 11 tép ma túy đá.

Khám xét phòng trọ, cơ quan công an phát hiện một khẩu súng tự chế và 35 viên đạn.

Quyết tâm đảm bảo tình hình ANTT

Theo Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, hiện nay Công an thị xã Tân Uyên đang trực 100% quân số để triển khai cao điểm “45 ngày đêm” thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Bên cạnh đó, dịp cuối năm tình hình ANTT diễn biến phức tạp, các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng nên công an thị xã đang đẩy mạnh công tác tuần tra. Trong đó, chủ lực là các tổ tuần tra 171 tuần tra 24/24 giờ ngăn ngừa và giải quyết nhanh các điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Cũng theo Thượng tá Phú, tình hình trật tự xã hội vẫn đang được giữ vững, tội phạm hình sự thời gian qua được kéo giảm. Đặc biệt là từ khi thành lập Tổ tuần tra đặc biệt 171.

“Trong dịp cuối năm, Công an thị xã Tân Uyên quyết tâm đảm bảo tình hình ANTT, tấn công mạnh các loại tội phạm, đảm bảo cho người dân yên tâm làm ăn, vui chơi” - Thượng tá Phú nhấn mạnh.

Phía công an thị xã cũng đang thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, đặc biệt là hai địa bàn phường Khánh Bình và Tân Phước Khánh.

Thượng tá Phú cho biết thêm nhằm đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu thực hiện cao điểm “45 ngày đêm” thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, toàn lực lượng đã triển khai, phối hợp với các lực lượng: Tư pháp, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân phòng, quân sự tại 12 xã, phường thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch công dân trên địa bàn thị xã.•

Lực lượng 171 xử lý nhiều vụ việc vi phạm Ngày 31-10, Công an tỉnh Bình Dương cho ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171. Tiếp đó, công an chín huyện, thị xã cũng đồng loạt thành lập các tổ tuần tra đặc biêt. Tổ tuần tra này có thể xử lý tất cả tình huống về ANTT phát sinh. Ngoài ra, có thêm chó nghiệp vụ để nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ, trấn áp kịp thời các loại tội phạm. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết tổ 171 khi đi vào hoạt động sẽ trấn áp mạnh mẽ “tội phạm đường phố” như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản; tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy chống người thi hành công vụ, băng nhóm tụ tập dùng hung khí gây rối trật tự công cộng, gây thương tích… Tính đến hết tháng 11-2022, Tổ tuần tra đặc biệt 171 toàn tỉnh Bình Dương đã tuần tra được 451 lượt với gần 4.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đã phát hiện trên 2.200 phương tiện vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Tạm giữ 2.707 giấy chứng nhận đăng ký, chứng nhận kiểm định, giấy phép lái xe và phương tiện. Đáng chú ý, các tổ tuần tra đã phát hiện 25 vụ, 43 người tàng trữ trái phép chất ma túy. 34 vụ, 169 người vi phạm về trật tự xã hội.

LÊ ÁNH