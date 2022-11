Bình Dương hỗ trợ toàn bộ công nhân bị ngưng việc, giảm giờ làm

(PLO)- Mới chỉ đến tháng 11-2022 nhưng hàng chục ngàn công nhân ở Bình Dương phải "nghỉ tết" sớm vì thất nghiệp.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, có khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng lao động, có khoảng 240.000 người bị giảm giờ làm.

Đáng chú ý, đến hết tháng 9-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có đến khoảng 70.000 lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Phòng trọ "ế", công nhân về quê ăn tết sớm

Cũng theo ông Tuyên, lý do các công ty, doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự là do bị tác động xấu bởi tình hình thế giới không có đơn hàng. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chủ yếu ở khối dệt may, da giày, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

Ông Tuyên cho biết thêm: “Hiện nay, phía sở đang chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tiếp nhận và giải quyết tốt việc hỗ trợ thất nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tư vấn đào tạo chuyển đổi việc làm cho người lao động để hỗ trợ cho người lao động tìm được việc làm mới, dựa trên danh sách các công ty đang cần lao động”.

Theo một số công nhân tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương), thời gian trước đây thì làm cả tuần, có khi còn tăng ca thêm nhưng nay thì ngày làm ngày nghỉ.

“Đơn hàng không ổn định, không biết còn làm bao lâu nữa. Cứ cố gắng xem sao chứ giờ nghỉ thì cũng khó kiếm được việc làm mới. Giờ cố gắng cầm cự, chứ nghỉ giờ này là đồng nghĩa với không còn cái gì sinh sống, lương thưởng tết xem như là bị cắt hết”- một công nhân cho biết.

Chị Lương Thị Huyền cho biết, hai vợ chồng lên Bình Dương làm công nhân, nhưng giờ chị không có việc làm, chỉ còn mỗi chồng đi làm. Tìm mãi chưa có việc gì để làm lấy thu nhập lo tết. Chị đang tính ở ít ngày nữa rồi về quê trước.

“Tết năm nay chắc phải cắt giảm nhiều thứ, cố dành dụm ít tiền để cho con cái không thiếu thốn thôi, chứ không dám mua sắm gì cho gia đình”- chị Huyền chia sẻ.

Bà Đinh Thị Thắm, một chủ nhà trọ tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cho biết, hiện nay rất nhiều khu nhà trọ trong khu Mỹ Phước 3 đều trống từ 30% đến 50% số phòng. Các công nhân lần lượt khăn gói chuyển đi nơi khác tìm việc hoặc về quê “nghỉ tết” sớm.

“Nhà tôi có 10 phòng trọ thì nay chỉ còn 6 phòng có người ở. Số còn lại mới dọn đi hết. Treo bảng cho thuê phòng cả tháng mà không ai hỏi. Các phòng trọ khác cũng như nhà tôi, treo bảng cho thuê phòng trọ mà cũng khó kiếm người thuê”- bà Thắm cho biết.

Hỗ trợ toàn bộ công nhân bị ngưng việc, giảm giờ làm

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, mới gửi danh sách gần 30 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động để công nhân có nhu cầu xem xét, ứng tuyển vào đơn vị phù hợp.

Bên cạnh đó, phía công đoàn cũng cố gắng chăm lo hỗ trợ cho công nhân trong dịp Tết Nguyên đán này.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao đồng tỉnh Bình Dương, cho biết hiện nay đơn vị đang vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho công nhân bị ngưng việc, để duy trì cuộc sống.

Bên cạnh đó, phía công đoàn cũng cố gắng vận động các nguồn cùng với kinh phí của công đoàn để hỗ trợ giúp công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn đến khi đi làm lại.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài việc hỗ trợ cho các công nhân gặp khó khăn, công nhân ở lại Bình Dương ăn tết thì cũng hỗ trợ các công nhân bị ngưng việc, giảm giờ làm.

“Hiện tại UBND tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ khoản kinh phí lớn cùng với quỹ của công đoàn để chăm lo tốt nhất cho những công nhân bị ảnh hưởng trong năm nay. Cố gắng làm sao cho mọi công nhân có một cái tết thật đầy đủ”- bà Loan cho biết.

