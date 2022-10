Bình Dương: Không có việc công an cổ phần ở karaoke bị cháy khiến 32 người chết

(PLO)- Công an Bình Dương khẳng định không có việc cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú.

Ngày 4-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội chín tháng đầu năm 2022. Tại buổi họp báo, các phóng viên báo đài đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, công tác điều tra vụ cháy khiến 32 người chết tại quán karaoke An Phú, nhiều vụ tai nạn giao thông chết người mà nguyên nhân gián tiếp là do đường giao thông xuống cấp, tình trạng dự án ma, dự án chưa đủ điều kiện đã bán, công tác phòng chống dịch bệnh, tình trạng hết xăng ở hàng loạt cây xăng... Đáng chú ý, một số phóng viên nêu câu hỏi, có dư luận cho rằng quán karaoke An Phú có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy là do cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke này. Bên cạnh đó, còn có thông tin số người chết trong vụ cháy này còn cao hơn con số báo cáo. Trả lời câu hỏi này, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian ngắn điều tra cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố chủ quán karaoke An Phú. Đến nay, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, những vấn đề liên quan đến việc cấp phép hoạt động, cấp phép an toàn PCCC, quá trình quản lý cơ sở này công an đang trưng cầu giám định. "Cơ quan điều tra làm việc trên tinh thần sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm trong việc xử lý sai phạm dẫn đến vụ cháy quán karaoke An Phú", Đại tá Chính nhấn mạnh. Đại tá Chính còn khẳng định, đến thời điểm này chưa có bất cứ hồ sơ nào cho thấy cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai để làm rõ vấn đề này, nếu thực sự có cán bộ công an cổ phần tại quán karaoke An Phú, chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, Đại tá Chính nói. Đại tá Chính thông tin thêm, đến thời điểm này các cơ quan chức năng xác định có 32 người chết trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú. Chính vì vậy, thông tin số người chết nhiều hơn là không chính xác. Kinh tế Bình Dương phục hồi nhanh, GRDP liên tục tăng Trong chín tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý, cụ thể GRDP quý I tăng 5,3%, quý II tăng 8,35%, quý III tăng 11,59%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 27 tỉ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tư trong nước (đến 15-9): đã thu hút hơn 66 ngàn tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 5% so với cùng kỳ). Đầu tư nước ngoài (đến 15-9): đã thu hút hơn 2 tỉ USD (đạt 145% kế hoạch, tăng 74% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, Bình Dương đang phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai công tác đầu tư các dự án trọng điểm: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, tham gia quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt. LÊ ÁNH Tin liên quan Chủ quán karaoke ở Bình Dương xảy ra vụ cháy làm 32 người chết bị bắt Sau vụ cháy karaoke 32 người chết, Chủ tịch tỉnh Bình Dương kiến nghị 2 vấn đề Cháy karaoke nhiều người chết: Điều tra trách nhiệm cơ quan quản lý, cấp phép