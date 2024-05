Bình Dương: Liên tiếp hai vụ tai nạn trong đêm, 2 người tử vong 26/05/2024 10:54

Ngày 26-5, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, vẫn đang điều tra làm rõ hai vụ tai nạn thương tâm khiến hai người tử vong.



Cô gái tử vong sau khi va chạm với xe tải.

Trước đó, đêm 25-5, chị Lê Thị Kim C (32 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Bình Nhâm, TP Thuận An thì xảy ra va chạm với xe tải.

Vụ va chạm mạnh khiến chị C ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Va chạm với xe container, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP Thuận An, một xe container cũng xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn B (30 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển.

Sau va chạm, anh B bị ngã xuống đường và bị xe container tông trúng tử vong.