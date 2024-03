Bình Dương: Một nhà xưởng đang bị đình chỉ hoạt động bốc cháy 31/03/2024 19:47

(PLO)- Nhà xưởng này đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC thì bốc cháy.

Tối 31-3, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: AH

Hiện tại, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đang tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế đám cháy.

Theo một số người dân, chiều tối cùng ngày đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng nói trên (rộng khoảng hơn 3000 m2).

Nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đang khống chế ngọn lửa. Ảnh: AK

Sau đó, đám cháy lan nhanh và bùng phát dữ dội. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan nhanh và bao trùm khu nhà xưởng.

Do bên trong nhà xưởng có chứa vải nên đám cháy ngày càng cháy dữ dội. Hiện tại, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Vụ cháy khiến một phần nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: AH

Theo quan sát, một phần khu nhà xưởng đã bị lửa làm đổ sập hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết cơ sở này đã bị Công an TP Tân Uyên đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC.