Đại úy Công an dũng cảm dời 2 ô tô ra khỏi đám cháy lớn

(PLO)- Đang đi trên đường thì phát hiện đám cháy lớn, Đại úy Công an đã bất chấp nguy hiểm, tiếp cận đưa 2 ô tô ra khỏi đám cháy.

Ngày 27-3, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh vừa khen thưởng về thành tích đột xuất đối với Đại úy Lê Tấn Đạt, Phó Đội trưởng Đội Chính sách và bảo hiểm xã hội, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Hiện trường vụ cháy ngày 25-2.

Theo đó, lúc 10 giờ 15 phút, ngày 25-2-2024 (ngày chủ nhật), trên đường đi công việc cá nhân trên QL1A thì Đại úy Đạt phát hiện tại xưởng bảo dưỡng, sửa chữa thuộc Công ty TNHH ô tô Ngọc Phương - Huyndai Bình Thuận, thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết (cách đường Quốc lộ 1A khoảng 200m) có lửa cháy cùng khói đen bốc lên mù mịt.

Ngay lập tức, Đại úy Đạt đã gọi điện báo cháy cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh. Sau đó, Đại úy Đạt đã điều khiển xe vào gần đám cháy, chạy bộ vào và hô hoán.

Bất chấp nguy hiểm do hiện trường vụ cháy có lượng lớn sơn dung môi, khi cháy tỏa ra lượng lớn khói, khí độc, ngọn lửa cháy lớn, Đại úy Đạt đã tiếp cận hiện trường di chuyển 2 xe ô tô (gồm 1 xe bảy chỗ và 1 xe bốn chỗ) khỏi hiện trường vụ cháy để tránh gây thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khống chế ngọn lửa.

Sau đó Đại úy Đạt đã quay lại áp dụng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đã được tập huấn để hướng dẫn và cùng với người dân dùng bình chữa cháy xách tay để hạn chế ngọn lửa lây lan rộng ra thêm các khu vực xung quanh chờ lực lượng chữa cháy đến.

Khoảng 10 phút sau, 4 xe chữa cháy cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an Bình Thuận có mặt tại hiện trường kịp thời triển khai lực lượng dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Công ty TNHH ô tô Ngọc Phương - Hyundai Bình Thuận sau đó đã gửi thư cảm ơn Đại úy Lê Tấn Đạt đã có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại nguy hiểm, mưu trí, dũng cảm trong phối hợp thực hiện công tác chữa cháy, bảo vệ tài sản người dân.

PHƯƠNG NAM