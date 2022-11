Bình Dương: Tiêu hủy shisha nhập lậu trị giá hơn 9 tỉ đồng

(PLO)- Số shisha nhập lậu có trị giá khoảng 9 tỉ đồng bị tiêu hủy theo quy định.

Ngày 11-11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiêu hủy lô hàng hóa nhập lậu có trị giá khoảng 9 tỉ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 7-2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) kiểm tra Kho hàng của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ vận tải Ngọc Huy, nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên 200 ngàn gói thuốc dạng keo là shisha, nhãn hiệu ALFAKHER, xuất xứ UAE nhập lậu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện gần 400 sản phẩm mặt hàng điện lạnh, điện gia dụng (đã qua sử dụng) gồm: tủ lạnh, máy lọc không khí, quạt máy, máy giặt, nồi cơm điện, bếp từ.

Sau đó, Tổng Cục Quản lý thị trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 215 triệu đồng đối với công ty này.

Đồng thời, tịch thu tang vật là hàng hóa vi phạm hành chính là sản phẩm mặt hàng điện lạnh, điện gia dụng (đã qua sử dụng). Buộc tiêu hủy hàng hóa mang nhãn hiệu ALFAKHER, xuất xứ UAE.

LÊ ÁNH