Bình Dương: Trưởng Công an huyện chuyển ngành làm Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên đã giới thiệu và bầu Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện, giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.



Ngày 14-8, tại Công an huyện Bắc Tân Uyên, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trao quyết định chuyển ngành đối với Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên đến nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên.

Theo đó, Thượng tá Thường sẽ đến nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên và giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bắc Tân Uyên khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026), đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Thanh Bình, hiện là Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện, được giới thiệu và bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện .

Vào thời điểm khi mới thành lập huyện Bắc Tân Uyên, ông Thái Thanh Bình cũng từng giữ vị trí trưởng Công an huyện. Sau đó, ông Bình được điều chuyển qua làm Bí thư huyện.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trao quyết định điều động Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thuận An.

Quyết định điều động Trung tá Trần Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an TP Thuận An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSGT.

Mới đây, Đại tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An, cũng đã chuyển ngành làm Chủ tịch UBND TP Dĩ An.

LÊ ÁNH