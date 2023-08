Bình Dương: Tiêu hủy gần 1000 cây dao kiếm tự chế

(PLO)- Các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được thu giữ trong thời gian qua được tiêu hủy.

Ngày 11-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiêu huỷ gần 1000 các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được thu giữ trong sáu tháng đầu năm 2023.

Số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ này hầu hết là dao kiếm tự chế được thu giữ từ các nhóm tội phạm, người dân giao nộp...

Tại buổi tiêu hủy, toàn bộ số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy.

Theo công an TP Dĩ An, việc tiêu huỷ nhằm làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đây là số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ do Công an TP Dĩ An tiếp nhận, thu gom trong sáu tháng đầu năm 2023.

Cũng theo Công an TP Dĩ An việc tiêu hủy để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

LÊ ÁNH