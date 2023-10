Bình Thuận: 10 ngày có 3 vụ vỡ hụi

Ngày 28-10, liên quan đến dây hụi gia đình chủ hụi “Vân Mây” bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã có quyết định truy tìm vợ chồng chủ hụi này.

Quyết định truy tìm chủ hụi "Vân Mây" của Công an TP Phan Thiết.

Cụ thể truy tìm bà HTTV (27 tuổi) cùng chồng là NĐTL (29 tuổi) cùng ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết là những người bị tố giác. Tuy nhiên hiện nay không rõ ở đâu cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Phan Thiết đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận và Công an các huyện, thị phối hợp truy tìm. Khi tìm được đề nghị thông báo ngay cho Đội điều tra tổng hợp Công an TP Phan Thiết.

Như PLO đã đưa tin, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, tại TP Phan Thiết đã xảy ra ba vụ vỡ hụi và các chủ hụi đều rời khỏi địa phương khiến hàng trăm hụi viên nhốn nháo.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 17-10, vợ chồng bà HTTV chủ hụi “Vân Mây” cùng hai con nhỏ mang theo đồ đạc bỏ đi khỏi địa phương và chưa rõ đi đâu. Đến nay đã có 91 hụi viên đến trình báo đã nộp tiền hụi cho chủ hụi “Vân Mây” hơn 19 tỷ đồng.

Chủ hụi "Vân Mây".

Hai ngày sau, ngày 19-10, tại Mũi Né, TP Phan Thiết, một chủ hụi khác là bà VTLT cũng bị tố giác bể hụi. Bước đầu Công an xác định có khoảng 50 người bị thiệt hại trong đường dây hụi này với số tiền hơn 5 tỉ đồng và chủ hụi này không có mặt tại địa phương.

Đến ngày 25-10, hàng chục người dân đã đến chợ Phú Thủy tìm bà NTLC (32 tuổi, chủ tiệm bao bì, gia vị LC, địa chỉ khu phố 7, phường Phú Thủy, Phan Thiết). Tuy nhiên, bà C không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không rõ.

Qua nắm tình hình được biết bà C là chủ hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia.

Nhiều hụi viên tìm đến nơi ở của chủ hụi ở chợ Phú Thủy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thuỷ đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Hiện tại, Công an phường Phú Thuỷ đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỉ đồng đã nộp cho chủ hụi này.

Như vậy đến thời điểm hiện tại đã xác định có gần 200 hụi viên của ba đường dây hụi kể trên, với số tiền các hụi viên đã nộp là hơn 40 tỷ đồng và cả ba chủ hụi đều không có mặt tại địa phương.

PHƯƠNG NAM