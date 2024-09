Bình Thuận: Phát động đợt thi đua đặc biệt trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự 08/09/2024 11:11

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ký Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phối hợp với Công an Bình Thuận chuẩn bị tuần tra đêm.

Theo đó, thông qua phong trào thi đua, nhằm làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; những cách làm mới, làm hay, có hiệu quả để nhân rộng và biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Chủ đề của phong trào thi đua là: “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”. Phong trào thi đua bắt đầu từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 19-8-2025.

Cụ thể đợt 1 từ nay đến ngày 3-2-2025; đợt 2 từ ngày 4-2-2025 đến ngày 19-8-2025. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động các đợt thi đua với hình thức phù hợp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng và tạo sự lan toả, hưởng ứng và đồng thuận trong quần chúng Nhân dân.

Nội dung của đợt thi đua hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình an ninh trật tự tận tuỵ, đi sâu sát quần chúng Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình dư luận trên địa bàn. Từ đó, phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; tiếp nhận các nguồn tin do quần chúng Nhân dân cung cấp và báo cáo, hỗ trợ lực lượng công an cấp xã điều tra, xác minh thông tin giải quyết vụ việc về an ninh trật tự.

100% nguồn tin do Nhân dân cung cấp cho công an cấp xã thông qua lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định; 100% vụ việc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có mặt kịp thời tại nơi xảy ra để hỗ trợ giải quyết.

Thi đua hỗ trợ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Thuần thục các kỹ năng thuyết phục, vận động, tuyên truyền để quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở…

Thi đua thực hiện tốt công tác hỗ trợ công an cấp xã trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phối hợp với Công an Bắc Bình tổ chức diễn tập.

Thi đua hỗ trợ công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội: Nắm chắc kiến thức được tập huấn về quản lý hành chính trật tự xã hội; nắm thông tin về hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

Thi đua hỗ trợ công an cấp xã vận động, giáo dục, cảm hoá người có hành vi vi phạm pháp luật hiện đang cư trú tại địa bàn: Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp, vận động, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tái hòa nhập cộng đồng.

Thi đua hỗ trợ công an cấp xã tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông: Tích cực hỗ trợ lực lượng công an cấp xã tuần tra bảo đảm ANTT, phòng ngừa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan trên địa bàn; hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động; bảo vệ hiện trường; bảo vệ ANTT khi có các vụ việc liên quan đến ANTT hoặc khi được điều động.

Thi đua xây dựng, phát huy, nhân rộng những hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: Có tinh thần tích cực học tập, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy thế mạnh, năng lực công tác và xung phong nhận những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…