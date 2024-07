Bình Thuận trả lời về 10 vụ án, vụ việc Bộ Công an đang giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 23/07/2024 14:40

(PLO)- Đến nay trong 10 vụ Bộ Công an đang giải quyết chỉ có một vụ án có hiệu lực pháp luật và một vụ khác vừa khởi tố.

Chiều 23-7, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Trước khi họp báo, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng toàn bộ đại biểu và khách mời tham dự đã đứng lên dành 1 phút mặc niệm Tổng Bí thư BCH TW Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu và khách mời tham dự đã dành 1 phút mặc niệm Tổng Bí thư BCH TW Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận đã trả lời PLO về các vụ án, vụ việc mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiến hành giải quyết nguồn tin báo về tội phạm tại Bình Thuận từ năm 2021 đến nay.

Dự án Tân Việt Phát 2.

Theo đại diện Sở KH&ĐT Bình Thuận, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Quyết định số 18, 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 3-5-2021 đối với 10 dự án đầu tư[1] trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đến nay có 1 dự án đã kết luận điều tra vụ án hình sự (dự án Tân Việt Phát 2); 1 dự án Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án, bị can (dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết).

Riêng 8 dự án còn lại Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an thu thập hồ sơ, làm việc với các sở ngành của tỉnh nhưng chưa có kết luận.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của một cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trong vụ án Tân Việt Phát 2.

“Trong tháng 5-2024 vừa qua, tỉnh đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) kiến nghị sớm có kết luận; nếu việc triển khai thực hiện dự án không vi phạm pháp luật hình sự thì thông báo cho UBND tỉnh Bình Thuận để có căn cứ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định”, đại diện Sở KH&ĐT cung cấp.

Được biết, các vụ án, vụ việc mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý, giải quyết gồm Dự án Tân Việt Phát 2; Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Dự án Khu du lịch Hòn Lan tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long tại phường Đức Long, xã Tiến Lợi, xã Tiến Thành, Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải; Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết.

Khám xét nhà riêng nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tại phường Phú Thủy, Phan Thiết của Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng; Dự án Khoanh nuôi, quản lý, trồng và phát triển động thực vật rừng dầu tại xã Hồng Liêm, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Rạng Đông.

Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái và phát triển du lịch dã ngoại tại phường Mũi Né, Phan Thiết của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né; Dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh tại phường Mũi Né, Phan Thiết của Công ty cổ phần Rạng Đông và Dự án Khu liên hợp Hồ Điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ – Thương mại Hưng Long, Phan Thiết tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng.