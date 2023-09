Bình Thuận: Tước danh hiệu Công an nhân dân một thượng úy cảnh sát hình sự

Ngày 26-9, nguồn tin của PLO cho biết, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thay Giám đốc về việc kỷ luật cán bộ, chiến sĩ.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu nhưng xác định đã tử vong. Ảnh CTV.

Theo đó, thi hành kỷ luật Thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi, quê xã Qúy Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh bằng hình thức tước Danh hiệu Công an nhân dân.

Lý do Thượng úy Lê Hữu Tùng đã có hành vi vi phạm kỷ luật.

Nguồn tin của PLO cho biết, Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh BVH (28 tuổi) vào tối 3-9. Cụ thể, anh BVH được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nhưng xác định đã tử vong.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc Đại tá Lê Quang Nhân, Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo thành lập tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Gíam đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng đến hiện trường, phối hợp giám định tử thi nạn nhân.

Ngoài ra làm việc với những người có liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh H.

Nghi phạm trộm chó tử vong, công an lấy lời khai 100 người (PLO)- Vừa trộm được một con chó, hai trong số bốn nghi phạm bị dân làng phát hiện và giữ lại. Sau đó thì người chết, người bị thương nặng.

LAN NGỌC