Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

(PLO)- Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24-11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Trần Quang Hiếu (45 tuổi, quê quán thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Thượng tá Hiếu từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cục An ninh Tây Nguyên. Từ tháng 12-2020 đến nay, thượng tá Trần Quang Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an). Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Trần Quang Hiếu hứa sẽ quyết tâm nỗ lực rèn luyện hơn nữa về mọi mặt để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk giao phó. VŨ LONG