Bộ Công an: Chuẩn bị các điều kiện để bãi bỏ sổ hộ khẩu từ 1-1-2023

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị chuẩn bị điều kiện để thực hiện quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng kể từ 1-1-2023.

Ngày 30-9, Bộ Công an tổ chức hội nghị về đánh giá chỉ tiêu cấp CCCD và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực truyến, từ điểm cầu Bộ Công an tới công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Báo cáo cho thấy thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu, cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử. Bộ Công an phối hợp với các ban, bộ và các địa phương về việc đề nghị phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Bộ đã có hướng dẫn các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hệ thống lại các nội dung chỉ đạo Đề án 06 từ đầu năm đến nay, nhất là các nội dung chỉ đạo nhiệm vụ quý 4-2022. Cùng đó là đối chiếu với tình hình thực hiện tại đơn vị, địa phương, từ đó đề ra các giải pháp, phân công trách nhiệm rõ ràng và chỉ huy, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trong năm 2022.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do vậy, công an các địa phương cần tập trung thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kết nối, chia sẻ, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trước mắt, lực lượng cần tập trung làm sạch và đồng bộ dữ liệu về đăng ký xe ô tô, xe gắn máy, hộ chiếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân hoàn thành theo lộ trình đã đề ra; kết hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân khi có nhu cầu.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các vụ, cục thuộc các bộ, ngành hoàn thiện các thủ tục xây dựng nghị định trình Chính phủ ban hành để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023...

Tuyến Phan