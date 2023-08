Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về rửa tiền, tài trợ khủng bố

(PLO)- Khi có thông tin về rửa tiền, tài trợ khủng bố, người dân có thể liên lạc ngay với Bộ Công an qua đường dây nóng 0967.910.067 và 069.234.1269.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về “Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”, trong đó giao Bộ Công an thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Bộ Công an công bố thông tin hai số điện thoại đường dây nóng và chỉ định đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố như sau:

Đầu mối tiếp nhận: Đại uý Lê Thị Cẩm Nhung, cán bộ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Địa chỉ liên hệ: số 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại đường dây nóng: 0967.910.067 và 069.234.1269.

Người dân cũng có thể click vào banner ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ CÔNG AN trên màn hình giao diện chính của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để cập nhật thông tin đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về an ninh, trật tự, thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

