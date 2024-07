Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý các vụ án lớn và mới 08/07/2024 17:20

Sáng 8-7, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2024.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo cụ thể đối với ngành.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND). Tiếp tục phát huy tính gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác tham nhũng, tiêu cực mà trước hết là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Cạnh đó, triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 người phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tăng 21,63% vụ, 47,12% người so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Theo Báo cáo của Bộ Công an

Mặt khác, lực lượng cũng cần tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

“Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả…

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng CAND tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong CAND, đoàn kết giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, với bạn bè quốc tế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trước mắt, lực lượng cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND.

"Toàn lực lượng CAND xin hứa và quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" - ông nhấn mạnh.