Bộ Công an đề xuất cấp thẻ an ninh cho sĩ quan trên không

(PLO)- Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về thẻ an ninh được cấp cho sĩ quan an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay.

Ngày 2.2, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ an ninh trên không để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 2 tháng.

Theo dự thảo, thẻ an ninh trên không được cấp cho sĩ quan an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay đang bay của các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Thẻ này có thời hạn sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp, chỉ sử dụng trên tàu bay đang bay.

Thẻ an ninh trên không có hình chữ nhật, kích thước tương đương với căn cước công dân gắn chip. Ngôn ngữ ghi trên thẻ an ninh trên không là tiếng Việt (phí trên) và tiếng Anh (phía dưới). Chất liệu của thẻ là nhựa có độ bền cao.

Dự thảo quy định nền mặt trước tông màu xanh da trời, nền mặt sau in hoa văn phù hiệu công an màu xanh nhạt. Thông tin trên mặt trước thẻ gồm: tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hình quốc huy Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thẻ an ninh trên không. Mặt sau có hình phù hiệu, số hiệu công an nhân dân...

Bộ Công an đề xuất lực lượng được cấp thẻ an ninh trên không có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích, khi hoàn thành nhiệm vụ phải nộp lại thẻ này. Trường hợp thẻ bị mất, cá nhân liên quan báo cáo ngay thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, đề phòng bị người khác lợi dụng.

Về việc sử dụng thẻ, khi sĩ quan an ninh trên không xuất trình thẻ an ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay đang bay, hành khách có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của sĩ quan. Còn chỉ huy tàu bay và các thành viên tổ bay phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan làm nhiệm vụ.

Hoàng Việt