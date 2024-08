Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới trong đấu giá biển số xe ô tô, xe máy 07/08/2024 07:10

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định về Đấu giá biển số xe (BSX) đến hết ngày 2-10.

Theo Bộ Công an, Nghị quyết 73 (về thí điểm đấu giá BSX ô tô) của Quốc hội đã được bộ triển khai nhanh chóng, kịp thời, bước đầu đạt hiệu quả cao, được dư luận đồng tình và tích cực hưởng ứng. Qua đó, có thể khẳng định việc đấu giá BSX ô tô là rất cần thiết, đúng đắn, kịp thời.

Đặc biệt, khai thác hiệu quả tài sản công là kho BSX, phù hợp chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xu thế phát triển chung của các nước tiên tiến.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Công an cho rằng đấu giá biển số xe ô tô, xe máy là cần thiết. Ảnh chụp màn hình biển số từng được đấu giá

Tuy nhiên, tại các cuộc họp Quốc hội, một số đại biểu có ý kiến cần bổ sung thêm đối tượng đấu giá BSX ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe ô tô kinh doanh vận tải) và đấu giá BSX mô tô nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp người dân trong việc sở hữu BSX cơ giới theo sở thích.

Biển số xe là một số loại tài sản đặc thù

“Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Luật hóa Nghị quyết 73 vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để giải quyết vướng mắc pháp lý liên quan đấu giá BSX và bổ sung thêm đối tượng đấu giá BSX ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe ô tô kinh doanh vận tải), BSX mô tô, xe gắn máy” - Bộ Công an trình bày trong tờ trình Nghị định về đấu giá BSX.

Cũng theo Bộ Công an, trước đây, pháp luật về đấu giá tài sản chỉ có Luật Đấu giá tài sản. Luật này được áp dụng chung đối với tất cả các loại tài sản, trừ việc đấu giá đối với chứng khoán (được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán) và tài sản nhà nước ở nước ngoài (được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước).

“Trên thực tế, Luật Đấu giá tài sản còn thiếu quy định cụ thể đối với một số loại tài sản đặc thù như BSX khi nó vừa là tài sản công vừa là công cụ quản lý nhà nước. Việc đấu giá BSX gắn liền với việc quản lý, đăng ký xe.

Bên cạnh đó, từ trước tới nay, cơ quan có thẩm quyền chưa từng có kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác đấu giá BSX ô tô.

Chính vì vậy, khi Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá BSX ô tô được thông qua, đã tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng trong việc triển khai thực hiện công tác đấu giá BSX” - Bộ Công an nêu cơ sở.

Một chiếc ô tô có biển số mua trúng đấu giá. Ảnh: MXH

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá BSX, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ bổ sung nội dung đấu giá BSX vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khóa XV.

“Việc ban hành quy định cụ thể, chi tiết những nội dung này trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là hết sức cần thiết, khắc phục khoảng trống của pháp luật về đấu giá tài sản, đồng thời góp phần thực thi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ một cách hiệu quả, tích cực” - Bộ Công an nêu trong tờ trình.

Người bỏ cọc sẽ không được tham gia đấu giá 12 tháng

Theo đó, Dự thảo Nghị định về đấu giá BSX nêu rõ đối tượng, phạm vi áp dụng và nguyên tắc đấu giá trực tuyến. Trong đó, quy định nguyên tắc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng.

Giá khởi điểm của một BSX đưa ra đấu giá: Xe ô tô: Giá khởi điểm 40.000.000 đồng. Xe mô tô, xe gắn máy: Giá khởi điểm 5.000.000 đồng.

Các chương của Nghị định nêu rõ về trình tự, thủ tục đấu giá BSX ô tô, giá khởi điểm của một BSX ô tô đưa ra đấu giá; tiền đặt trước, bước giá…

Về mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá, dự thảo Nghị định quy định mức thù lao thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 8% giá khởi điểm và không áp dụng theo từng hợp đồng.

Ngoài mức thù lao, để đảm bảo tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các trình tự thủ tục đấu giá, dự thảo Nghị định còn quy định tổ chức đấu giá được thanh toán chi phí thực tế, hợp lý với mức 10.000 đồng/1 biển số xe ô tô, 2.000 đồng/1 biển số xe mô tô, xe máy.

Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới trong Dự thảo Nghị định Đấu giá BSX. Ảnh: MXH

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định quy định người đã trúng đấu giá biển số xe ô tô không nộp đủ tiền hoặc không nộp tiền trúng đấu giá thì không được đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 12 tháng.

Điều này nhằm hạn chế tình trạng gây nhiễu loạn, phức tạp cho hoạt động đấu giá trực tuyến và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của hoạt động thí điểm.

Về quy định thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước, dự thảo Nghị định quy định tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 2 ngày.

Theo Bộ Công an, quy định này để đảm bảo thời gian chốt danh sách tham gia, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức phiên đấu giá trực tuyến.