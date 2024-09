Bộ Công an họp triển khai công tác phòng chống bão số 3 06/09/2024 21:49

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, nêu rõ bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát chỉ đạo, kịp thời triển khai các phương án phòng, chống lụt bão sát với thực tiễn…

Ngày 6-9, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Ban Chỉ đạo), Bộ Công an, đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 3.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ. Ảnh: CA

Theo Bộ Công an, sáng 6-9, siêu bão số 3 tiếp tục duy trì cường độ và tiến về phía Tây, cách tỉnh Quảng Ninh 600 km với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17.

Dự báo, đêm nay và rạng sáng mai, bão ảnh hưởng trực tiếp tới Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn… và mưa trên diện rộng.

Ngay sau khi nhận được các công điện của Chính phủ, của Bộ Công an về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ, Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai đến các Công an cơ sở, chủ động phương án rà soát, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Tại cuộc họp, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo, đánh giá tình hình công tác phòng, chống bão số 3 và phương án triển khai ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: CA

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nêu rõ, bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp.

Do đó, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an để kịp thời triển khai các phương án phòng, chống lụt bão sát với thực tiễn tình hình của từng đơn vị, địa phương và đặc điểm của từng địa bàn như miền núi, ven biển…

Kịp thời theo dõi sát diễn biến tình hình nhằm chủ động các phương án, phối hợp với các ngành, các cấp, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để khi bão đổ bộ, gây mưa lớn sẽ có các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chỉ huy tại chỗ, đúng theo phương châm chỉ đạo của Bộ.

Đồng thời, chú trọng các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn giao thông, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đất… gây chia cắt địa bàn.

Cùng với đó, cần chủ động các phương án di dời dân ra khỏi vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để đảm bảo an toàn; có phương án đảm bảo an toàn trụ sở, cơ quan của lực lượng Công an Nhân dân, các trại tạm giam, nhà tạm giữ, trụ sở độc lập của Công an các đơn vị, địa phương; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tránh bị chia cắt.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, cán bộ, chiến sĩ về di biến động của cơn bão, đặc biệt là các ảnh hưởng có thể xảy ra.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị chủ động sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng… kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Văn phòng Bộ Công an tổ chức toàn diện chức năng Thường trực Ban Chỉ đạo - Bộ Công an, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo các nhiệm vụ, phương án phòng, chống bão theo chỉ đạo của Trung ương; điều phối và tổ chức lực lượng ở các địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chính phủ...