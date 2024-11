Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty chế biến khoáng sản Thân Gia 09/11/2024 12:50

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận kiểm tra trụ sở Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia tại Cụm Công nghiệp Tân Thiện thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có mặt tại Công ty chế biến khoáng sản Thân Gia.

Ngoài việc kiểm tra trụ sở, Cơ quan điều tra cũng tiến hành kiểm tra, thống kê kho chứa titan đóng bao rộng hàng trăm m2 của Công ty này.

Đây là một trong những công ty có liên quan mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu xảy ra tại TPHCM, Bình Thuận, Bình Định và các địa phương liên quan.

Hiện Giám đốc Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia là Ngô Quang Anh đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia.

Được biết, ngoài làm giám đốc Công ty này, bị can Ngô Quang Anh còn là đại diện pháp luật cho ít nhất 4 công ty trong đó có 2 công ty tại tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, bị can Ngô Quang Anh cũng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận, một trong các công ty mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp hồ sơ liên quan.

Được biết công ty TNHH MTV GPM là chủ nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon công suất 100.000 tấn/năm hoạt động hơn 10 năm qua tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình và doanh thu từ chế biến hơn 2.000 tỷ đồng…

Nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon công suất 100.000 tấn/ năm của Công ty TNHH MTV GPM.

Như PLO đã đưa tin, ngày 3-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.

Cụ thể khởi tố bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh về 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh;

2 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

Chín bị can đã bị khởi tố.

Trước đó, từ ngày 30-10 đến ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an Bình Thuận đã khám xét khẩn cấp Công ty Hưng Thịnh. Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án.