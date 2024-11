Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế của 4 công ty khai thác titan 07/11/2024 21:15

(PLO)- Ngoài việc khởi tố 9 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an còn yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế của ít nhất 4 công ty khai thác titan.

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố 9 bị can về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; nguồn tin của PLO cho biết có ít nhất 4 công ty có liên quan.

Cơ quan điều tra đang kiểm tra mỏ khai thác titan của Công ty Hưng Thịnh.

Theo đó, C03 đã có công văn yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp hồ sơ đăng ký mã số thuế; báo cáo thuế; kiểm tra xử lý vi phạm về thuế và phối hợp kiểm tra báo cáo thuế; báo cáo tài chính, tài liệu có liên quan đến các công ty khai thác titan.

Cụ thể là Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận; Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia và Công ty Cổ phần Dương Anh.

C03 yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận đóng dấu treo, dấu giáp lai và thống kê để bàn giao tài liệu cung cấp.

Theo C03 Bộ Công an, Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Mỏ khai thác titan của Công ty Hưng Thịnh.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can, gồm: Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

6 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

9 bị can vừa bị khởi tố.

2 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

Trước đó, từ ngày 30-10, C03 đã phối hợp với Công an Bình Thuận tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Hưng Thịnh khi tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu liên quan đến khai thác titan xảy ra tại TP.HCM, Bình Thuận, Bình Định và các địa phương liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.