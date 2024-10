Cơ quan CSĐT Bộ Công an có mặt ở Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh 31/10/2024 11:02

(PLO)- Hàng chục công an thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an và công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh.