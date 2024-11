Bộ Công an: Phong trào thi đua của Cụm số 10 góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn 23/11/2024 13:25

(PLO)- Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của cụm thi đua số 10 tại tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 23-11, tại Công an tỉnh Tây Ninh, Cụm thi đua số 10, Bộ Công an do Công an Tây Ninh làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hoàng Hiệp, Phó Cục trưởng cục Công tác đảng và công tác chính trị và lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 10 gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai dự.

Theo báo cáo, phong trào thi đua được công an các tỉnh trong cụm thi đua quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CAND; phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024, các đợt thi đua chuyên đề, thi đua ngắn hạn; chủ động lồng ghép, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với chủ đề thiết thực, ý nghĩa, bám sát khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Về an ninh chính trị, theo báo cáo, các tỉnh luôn được giữ vững ổn định, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý chặt địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công an các tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã, xác lập các chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm; tập trung lực lượng phát hiện, điều tra khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các tỉnh.

Các đại biểu dự trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả của phong trào thi đua là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiểm soát; tỷ lệ điều tra, khám phá án 05/05 tỉnh đạt trên 75% theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó 03/05 tỉnh có tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt 90% tổng số án khởi tố theo chỉ tiêu Bộ Công an giao (Tây Ninh 93,1%, Long An 95,57%, Bình Phước 90,2%,).

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; hàng giả, gian lận thương mại đạt, vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được chủ động, 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được lập hồ sơ đưa vào diện quản lý. Trong 11-2024, Công an các tỉnh trong cụm lập 2.662/1438 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, vượt chỉ tiêu Bộ giao, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Hoàng Hiệp cho biết kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của cụm thi đua số 10, Bộ Công an đạt được trong năm qua hết sức quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Thiếu tướng Lê Hoàng Hiệp đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, chất lượng công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào thi đua, tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, để xác định cụ thể các nội dung giao ước thi đua và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Hiệp yêu cầu công an các địa phương chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân; tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác.

Nhân dịp này, cụm thi đua số 10, Bộ Công an đã bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua Cờ Bộ, Cờ Chính phủ trên cơ sở kết quả chấm điểm.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị đã ký kết bàn giao đơn vị Cụm trưởng cho Công an tỉnh Long An và Cụm phó cho Công an tỉnh Đồng Nai.