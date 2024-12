Bộ Công an sơ kết 5 năm quy hoạch báo chí trong Công an nhân dân 13/12/2024 15:40

Ngày 13-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trong Công an nhân dân (CAND).

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị

Theo báo cáo của Bộ Công an, thực hiện Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-8-2020, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7491 phê duyệt Đề án quy hoạch báo chí trong CAND, sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng tinh thần Quyết định số 362 và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy bên trong Bộ Công an.

Sau khi thực hiện quy hoạch, hệ thống báo chí CAND hiện nay có một cơ quan báo CAND được xác định xây dựng là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và 6 ấn phẩm chuyên đề; 1 kênh Truyền hình CAND (ANTV) là kênh tuyên truyền thiết yếu quốc gia; Phát thanh CAND sản xuất chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tạp chí CAND và các ấn phẩm chuyên đề...

Toàn cảnh Hội Nghị. Ảnh: CA

Ngoài ra, ở 63 tỉnh, thành phố có các Đội tuyên truyền thường xuyên sản xuất tin, bài, phóng sự về tình hình an ninh, trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của lực lượng CAND đăng trên báo, đài địa phương, kênh ANTV và các ấn phẩm báo CAND.

Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 362, việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong CAND đã đạt được những kết quả nhất định.

Nội dung thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí CAND đã có nhiều đổi mới, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động thực tiễn phong phú công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống báo chí CAND đã từng bước triển khai ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng trực tuyến để mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các đơn vị báo chí dần ổn định tư tưởng sau khi có sự thay đổi về mô hình tổ chức, được chú trọng hơn trong đào tạo, có trình độ, chuyên môn, kỹ năng làm báo, phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết với nghề, có trách nhiệm và đa số có trình độ đại học trở lên…

Cho cơ chế đặc thù với báo chí của lực lượng Công an Nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí trong CAND đã đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí CAND cần xác định vị trí vai trò, tầm quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí CAND nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Từ đó nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc quy hoạch và sử dụng quy hoạch báo chí trong CAND, để có tầm nhìn xa, đưa ra dự báo, lộ trình và tận dụng những thời cơ, sẵn sàng với những khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội Nghị. Ảnh: CA

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo, trước mắt, tập trung xây dựng, hoàn thiện, triển khai Đề án phát triển Báo Công an Nhân dân trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Sau hội nghị này, Cục truyền thông CAND khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổng hợp đầy đủ nội dung báo cáo trung tâm, các ý kiến tham luận, lựa chọn tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo Bộ trưởng và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thống nhất đề xuất theo hướng cho cơ chế đặc thù với báo chí của lực lượng CAND.