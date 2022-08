Bộ Công an: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí sau 2 tháng cao điểm xử phạt

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả sau hai tháng thực cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và một tháng thực hiện Điện số 76/HT ngày 13-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo về kết quả hai tháng thực hiện cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết Cục CSGT đã xây dựng kế hoạch, bố trí ba Đoàn công tác do lãnh đạo Cục CSGT làm Trưởng đoàn cùng với các đơn vị chức năng đi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cao điểm tại Công an các địa phương.

Ngoài ra Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện số 76 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý…

Qua thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 470.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 827 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 77.000 trường hợp; tạm giữ hơn 100.000 phương tiện các loại.

Đã xử lý 61.401 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 30.263 trường hợp phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải; xử lý 58.044 trường hợp vi phạm tốc độ.

Cũng theo Cục CSGT, trong hai tháng cao điểm, cả nước đã xảy ra 1.780 vụ tai nạn giao thông, làm chết 955 người, bị thương 1.287 người. Giảm cả ba tiêu chí so với thời gian trước liền kề.

“Qua hai tháng thực hiện kế hoạch, tình hình TTATGT có chuyển biến tích cực, đã tập trung xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện giúp cho hoạt động vận tải có nhiều chuyển biến tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ. 13 địa phương có tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với trước thời gian trước liền kề” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung thông tin.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương kết quả công tác mà Cục CSGT và công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong hai tháng thực hiện kế hoạch cao điểm và hơn một tháng thực hiện Điện số 76 của Bộ trưởng Bộ Công an. Ông khẳng định điều này đã bước đầu tạo chuyển biến rất tích cực trong tư duy, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các địa phương; trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Việc xử lý phương tiện quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ… đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Chúng ta phải làm thế nào để thật sự kéo giảm ba tiêu chí tai nạn giao thông. Nếu mỗi tỉnh chỉ cần giảm một vụ tai nạn giao thông thì ít nhất có 63 gia đình không bị mất người thân; hàng trăm đứa trẻ không bị mất bố mẹ, thất học, hàng trăm gia đình không mất con dâu, con rể” – Thứ trưởng Long nhìn nhận và khẳng định, nhiệm vụ đầu tiên của CSGT là tuyên truyền, giáo dục giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, Công an các địa phương cần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia bảo đảm TTATGT, để cán bộ, công chức gương mẫu, không vi phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu Đảng uỷ Cục CSGT và công an các địa phương phải quyết tâm, đồng lòng xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy hiệu quả, trách nhiệm người đứng đầu trong bảo đảm an toàn giao thông. Công an các địa phương tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các tuyến, địa bàn phức tạp về TTATGT, bố trí lực lượng CSGT tuần tra khép kín địa bàn, không bỏ trống địa bàn.

Đồng thời đánh giá mức độ an toàn các tuyến giao thông xung quanh khu vực trường học để tìm phương án xử lý, trước mắt là bảo đảm an toàn các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Lễ khai giảng năm học mới 2022 và “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nhất là trong các trường học để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm uống rượu, bia, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe…