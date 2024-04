Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong CAND 15/04/2024 14:58

(PLO)- Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, triển khai các văn bản Chính phủ, Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng... góp phần đưa công tác này đi vào nền nếp, chất lượng.

Ngày 15-4, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND) năm 2024.

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN VŨ

Hội nghị diễn ra từ hôm nay đến ngày 17-4, theo đó các đại biểu sẽ được báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định 98/2023 quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Giới thiệu Thông tư 01/2024 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2023; Thông tư 04/2024 của Bộ Công an quy định công tác thi đua, khen thưởng trong CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt các quyết định, văn bản của Bộ Công an, gồm: Quy định quy trình xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong lực lượng CAND; Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; Quy định tiêu chí và quy trình thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích đột xuất trong CAND...

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: VĂN VŨ

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an chọn Kiên Giang làm nơi tổ chức Hội nghị là niềm vinh dự và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Công an tỉnh nói riêng, với người Kiên Giang nói chung.

“Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là điều kiện để học hỏi, trao đổi. Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, hướng dẫn nghiệp vụ để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” - ông nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), yêu cầu trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong đó, trọng tâm là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định 98/2023, Thông tư 04 của Bộ Công an.

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân năm 2024 diễn ra từ ngày 15-4 đến ngày 17-4. Ảnh: VĂN VŨ

Ông Toàn cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng làm rõ những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung hay những điểm mới để tạo sự thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng. Có thể kể đến như tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng, nhất là tiêu chuẩn khen thưởng công trạng; hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng yêu cầu sau tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ, thật sự là những hạt nhân, đóng vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.