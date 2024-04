Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM có nhiều kiến nghị về luật do Bộ Công an soạn thảo 09/04/2024 19:31

Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM vừa có văn bản gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc góp ý dự thảo Luật Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo và và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo.

“Qua nghiên cứu các dự thảo luật đính kèm, Hiệp hội chúng tôi có đóng góp ý kiến về vấn đề nồng độ cồn, đấu giá biển số xe và các vấn đề liên quan đến giấy phép lái xe (GPLX)”- ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội cho hay.

Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM vẫn kiến nghị sửa đổi quy định nồng độ cồn bằng 0.

Cụ thể, về hành vi cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, Hiệp hội đề xuất duy trì theo luật đường bộ 2008 vì nó phù hợp với phong tục tập quán ở Việt Nam. Đồng thời tránh được tình trạng có nồng độ cồn trong máu tự nhiên theo sinh học (tức là không uống bia, rượu nhưng vẫn có nồng độ cồn).

“Qua nhiều lần làm việc, đa số hội viên chúng tôi đều thống nhất là không nên quy định nồng độ cồn bằng 0 vì các lý do: Việc cấm đoán này chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới áp dụng, ngay cả quốc gia tiên tiến bên cạnh ta như Singapore, họ vẫn chọn mức độ cồn trong máu là 0,8mg/L tức là còn cao hơn cả quy định ở Luật đường bộ 2008 chỉ không vượt quá 0,5mg/L máu”- ông Tính cho hay.

Về đấu giá biển số xe, Hiệp hội đề xuất bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản.

Về phân hạng GPLX, Hiệp hội thống nhất nên bổ sung phân hạng GPLX vào dự thảo nhằm hợp thức hóa quy định ở Công ước Viên năm 1968. Đồng thời tránh tình trạng khi ra nước ngoài phải đổi GPLX vừa tốn kém vừa phiền phức cho công dân!

“Về quy định trừ điểm của GPLX, Hiệp hội chúng tôi chọn phương án cần có trừ điểm trên GPLX, nhằm giúp cảnh báo người lái xe trước khi họ bị giữ bằng lái xe. Vì đối với giới lái xe chuyên nghiệp thì đây là “miếng cơm, manh áo” của họ và gia đình”- ông Tính cho hay.

Ngoài ra, vị Chủ tịch Hiệp hội cũng đề xuất bổ sung quỹ giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, để góp phần khắc phục hậu quả cho những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, mà bản thân ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội không “kham” nổi.

Như PLO đã đưa tin, chiều 8-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý cho hai dự thảo Luật Đường bộ và và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý rất sôi nổi.