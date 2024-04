Đề xuất bổ sung quy định về di chuyển trên cao tốc 09/04/2024 05:20

Chiều 8-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) do Bộ Công an soạn thảo. Tại hội thảo, nhiều vấn đề nóng được các đại biểu góp ý như vấn đề xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của các vụ tai nạn giao thông (TNGT), quy định di chuyển trên cao tốc…

Đề xuất thêm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích, ma túy

Góp ý về khoản 3 Điều 83 về thống kê tai nạn đường bộ của dự án Luật TTATGTĐB, Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, đề xuất cần có quy định các cơ sở khám chữa bệnh phải có xét nghiệm về nồng độ cồn, chất ma túy, chất kích thích trong các vụ TNGT bởi quy định về vấn đề này còn rất chung chung.

Ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ trì hội thảo. Ảnh: TN

Theo Thượng tá Tiên, hiện có vướng mắc trong vấn đề phối hợp điều tra giải quyết TNGT giữa CSGT với cơ quan CSĐT và cơ sở y tế vì khi đưa nạn nhân vào bệnh viện và yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy, chất kích thích thì có bệnh viện hợp tác, bệnh viện không vì họ cho rằng đó không phải là trách nhiệm của cơ quan y tế. “Để chặt chẽ, chúng tôi đã có văn bản gửi một số cơ sở y tế đề nghị phối hợp, tuy nhiên đây chưa phải là quy định nên một số cơ sở y tế gặp khó khăn với yêu cầu này” - Thượng tá Tiên nêu vấn đề.

Hiện nay, dự thảo chỉ quy định về nhập làn, ra khỏi cao tốc nhưng chưa quy định về việc đi trên cao tốc như thế nào.

Do đó, vị phó trưởng Công an TP Thủ Đức đề xuất luật cần có quy định cụ thể về việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hay chất kích thích khác đối với người điều khiển phương tiện giao thông, nạn nhân do TNGT tại các cơ sở y tế tiếp nhận nạn nhân. “Điều này quan trọng bởi nó liên quan đến kết quả điều tra, tính chất phức tạp của các vụ TNGT để có kết luận đúng quy định pháp luật” - Thượng tá Tiên nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, BS Vũ Quỳnh Hoa, đại diện Sở Y tế TP.HCM, cho biết xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy tại cơ sở khám chữa bệnh cũng đã được thực hiện cho người bị TNGT. “Các bệnh viện chắc chắn sẽ làm, còn các phòng khám thì hiện có một số nơi chưa có đủ chức năng, năng lực để xét nghiệm. Chúng tôi sẽ rà soát và có báo cáo” - BS Hoa cho hay.

Nhiều đề xuất mới cho hai dự thảo

Góp ý thêm về dự án Luật TTATGTĐB, TS Trần Thảo, Trưởng khoa CSGT Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, đề xuất bổ sung vào luật quy định di chuyển trên cao tốc. Hiện nay, dự thảo chỉ quy định về nhập làn, ra khỏi cao tốc nhưng chưa quy định về việc đi trên cao tốc như thế nào. Ví dụ, lưu thông trên cao tốc gồm tốc độ, khoảng cách và phương tiện nào đi làn nào, xe nào được vượt…

TS Trần Thảo cũng đề xuất về vấn đề đấu giá biển số xe. Cần tiên liệu các vấn đề liên quan như biển số thế nào là xấu, đẹp, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định cụ thể giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá thay vì 40 triệu đồng cho ô tô và 5 triệu đồng cho xe máy như dự thảo.

Phía đại diện doanh nghiệp, ông Hà Đăng Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, đề xuất bổ sung dự án Luật TTATGTĐB quy định mỗi đơn vị vận tải có nhận diện thương hiệu bằng màu riêng, trách nhiệm của người điều khiển xe cho đơn vị kinh doanh vận tải. Hay khi kiểm tra giấy tờ xe, có thể bổ sung bản sao cà vẹt xe đối với xe vay vốn•