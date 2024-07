Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày 27-7 tại tỉnh Nghệ An 19/07/2024 16:31

(PLO)- Cụm thi đua số 4, Bộ Công an đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An nhận dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 và 27-7-2024), ngày 19-7, Cụm thi đua số 4, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động về nguồn, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng; ghi nhận, tôn vinh công lao của người có công trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác trao quà tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy.

Di tích lịch sử Truông Bồn, địa danh đã trở thành huyền thoại, chứng tích hào hùng, bất khuất, ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cung đường huyền thoại Truông Bồn đã là nơi kết nối các huyết mạch giao thông, chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Ảnh C04

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn công tác Cụm thi đua số 4- Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người anh hùng đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc đời và sự nghiệp của các chị, các anh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng gửi tặng các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; trao tặng 10 phần quà tặng cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 4, Bộ Công an cũng tặng 2 bộ máy vi tính tặng Công an huyện Đô Lương, Công an xã Mỹ Sơn phục vụ công tác. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy tới người dân trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.